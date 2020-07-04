إصابة منار سامي فتاة الـ"تيك توك" بالإغماء في جلسة التجديد

شهدت جلسة تجديد حبس منار سامي فتاة التيك توك امام محكمة جنج كفرشكر مشادات بين اسرتها وأحد الافراد الملكفين بحراسة المتهمه بعد ان إصيبت بالأغماء داخل القفص مما اثار أسرتها التي إندفعت للإطمئنان عليها فحاول الحراسة منعهم مما تسبب في تطور الامر لمشادة بين الطرفين حيث جري السيطرة علي الموقف وإعادة الهدوء بعد إبعاد والدتها ووالدها وشقيقها وشقيقتها فيما تحرر مذكرة بالواقعة

في الوقت الذي لم تصدر فيه اي قرارات بالتجديد او إخلاء السبيل للمتهمه حتي الأن

وكانت محكمة كفرشكر قد شهدت اليوم إجراءات أمنية مشددة خلال نظر جلسة تجديد حبس فتاة التيك توك منار سامي اشرف عليها العميدان وائل نبيل رئيس مباحث محكمة بنها وانور حشيش مامور مركز كفرشكر وقادها المقدم إسماعيل خطاب رئيس مباحث كفرشكر وسط تطبيق الإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا

قالت والدة منار ان المتهمه طلبت رؤية ابنتها الطفلة البالغة 3 سنوات وعندما شهدت خلف القفص إصيبت بالإغماء مما اثارقلقهم ودفع المكلفين بالحراسة لمنعهم من الإقتراب من المتهمه وقفص الإتهام مما اثار ازمة بعد ان تدخل والدها وشقيقتها وشقيقها للإطمئنان عليها

في بنها نظرت محكمة بنها الجزئية جلسة تجديد حبس المتهم الثاني في القضية الشهير بزيكا والمضبوط مع فتاة التيك توك بنطاق مركز بنها وبحوزته مخدرات وسلاح ابيض حيث انكر المتهم مقاومته للسلطات خلال ضبطه وحيازته المخدرات بينما لازال القاضي لم يصدر قرارا بشات تجديد الحبس او إخلاء سبيل

كانت النيابة الكلية ببنها بإشراف المستشار علي حسن المحامي العام لنيابات شمال بنها قد امرت الأسبوع الماضي بحبس " منار سامي " البالغه من العمر30 عاما و المعروفة بـ " فتاة " التيك توك" ببنها وصديقها الشهير بزيكا 4 أيام علي ذمة التحقيق في واقعة الإعلان عن نفسها عبر مواقع التواصل الإجتماعى بنشر فيديوهات خادشة للحياء العام بقصد ممارسة الدعارة والتحريض على الفسق والفجور وضبطها وصديقها وبحوزتهما سلاح أبيض ومخدرات حيث تم ضبطهما بمنطقة كفر سعد دائرة مركز بنها في محيط منطقة الفلل الشهيرة ببنها

ووجهت النيابة للمتهمة وصديقها تهمتى التحريض على الفسق وحيازة مخدرات وسلاح أبيض وإنشاء صفحة بقصد ارتكاب جريمة معاقب عليها والإعلان عن النفس لممارسة البغاء وتحريض الغير لارتكاب مثل تلك الوقائع بالمخالفة للمبادئ والقيم مع مراعاة التجديد لهما فى المواعيد القانونية المحددة حيث تقرر عقد جلسة التجديد يوم السبت 4 يوليو الجاري

إعترفت المتهمه بتصويرها الفديوهات مقابل مبالغ مالية مؤكدة أن شركات تسويق الملابس والأحذية على مواقع التواصل هي السبب في انتشار موجة الفيديوهات المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي

وأودعت أجهزة الأمن بالقليوبية " منار " حجز مركز كفرشكر محل إقامتها فيما تم إيداع رفيقها المضبوط معها الشهير بـ " زيكا " سجن مركز شرطة بنها لتنفيذ قرار حبسهما علي ذمة قضية التحريض علي الفسق والفجور وحيازة المخدرات وسلاح ابيض 4 ايام على ذمة التحقيق

فيما قالت والدة "منار" أن نشاط ابنتها علي التواصل الإجتماعي يتم تحت مراقبة الأسرة وعينها مشيرة أنها لم تظهر بملابس خارجة وحاصله علي لقب ملكة جمال من إحدي المجلات العربية وكانت تنتوي العودة إلي وظيفتها السابقة كمضيفة طيران بعد الحاح والدها

أضافت ان ابنتها وقت ضبطها كانت في طريقها لترتيب عيد ميلاد لنجلتها التي تبلغ من العمر 3 سنوات بأحد الكافيهات بمدينة بنها وتقابلت هناك مع شخص لا تعرفه وهو من أوقفها وفوجئت بقدوم الشرطة مشيرة أن نجلتها إنفصلت عن زوجها منذ 3 سنوات ولديها طفله تعيش معهم بالأسرة

بداية الواقعه عندما قدم احد المحامين بلاغا للنائب العام حمل رقم رقم ٢٦٧١٢ لسنة ٢٠٢٠ عرائض النائب العام ضد "منار" جاء فيه أن المتهمة اعتادت على بث فيديوهات قصيرة وصور على إنستجرام والتيك توك وتقوم بإيحاءات جنسية لإثارة الغرائز بقصد جذب المشاهدين وجمع المال ضاربة بالعادات والتقاليد للمجتمع عرض الحائط وأن تلك الحسابات مفتوحة للعامة وتظهر لكل متصفح إنستجرام أو تيك توك وأصبحت محل سخط رواد مواقع التواصل الاجتماعى

وأوضح فى بلاغه أن ما ارتكبته المشكو فى حقها ومن يعاونها على بث تلك الحسابات المتعددة يشكل جريمة التعدى على المبادئ والقيم الأسريّة فى المجتمع المصرى وإنشاء وإدارة حسابات خاصة عبر الشبكة المعلوماتية لارتكاب تلك الجريمة مطالبا بسرعة التحقيق فى الواقعة

وعلى الفور إخطرت مباحث الأداب وألقت القبض على المتهمة "منار" فتاة التيك توك وكشفت التحريات قيام المتهمة بتصوير نفسها بشكل خادش للحياء وإذاعتها على مواقع التواصل الاجتماعي بهدف استقطاب الشباب لممارسة الرزيلة مقابل مبالغ مالية

كما تمكنت اجهزة الامن من ضبط شخص بصحبتها يدعي "زيكا" مسجل خطر سلاح وبحوزتهما سلاح أبيض وأقراص مخدرة.