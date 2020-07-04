صديق منار سامي ينكر اتهامه بمقاومة السلطات وحيازة المخدرات

أنكر المتهم عبد العزيز سالم "زيكا"، صديق منار سامي الشهيرة بـ "فتاة التيك توك" الاتهامات الموجه له بحيازة المخدرات وسلاح أبيض ومقاومة السلطات خلال ضبطه مع المتهمة في نطاق مركز بنها بمنطقة الفلل بالقليوبية، ضمن جلسة تجديد حبسه أمام محكمة بنها الجزئية.

كانت محكمة بنها شهدت اليوم إجراءات أمنية مشددة، خلال نظر جلسة تجديد حبس فتاة "التيك توك" منار سامي أشرف عليها العميدان وائل نبيل رئيس مباحث المحكمة.

كشفت مصادر أمنية مطلعة، تفاصيل القبض على المتهمة منار سامي، صاحبة فيديوهات الرقص على تطبيق TIK TOK وإنستجرام، أمس، بمدينة بنها في القليوبية، حيث جرى ضبطها بصحبة شاب يدعى "عبدالعزيز.س" والسابق اتهامه في قضايا متنوعة.

وأوضحت المصادر أن المتهمة، والتي تبلغ من العمر 30 عاما، توجهت لمقابلة المتهم الثاني المضبوط بصحبتها في بنها، وتركت سيارتها المرسيدس واستقلت سيارة معه، وبقيا سويا لقرابة الـ3 ساعات، ثم عادت لتجد الشرطة في انتظارها بشارع 45 بمنطقة الڤلل ببنها، حيث كانت ترتدي ملابس فاضحة تكشف أجزاءً من جسدها، وهي ملابس كانت التقطت بها صورا لنفسها ونشرتها بحساباتها.

وقال المحامي أشرف فرحات، إن النيابة العامة أذنت بضبط وإحضار المتهمة، ووضعت الشرطة خطة مُحكمة، تكون بموجبها موضوعة تحت المراقبة بمعرفة ضباط الادارة العامة لمباحث الآداب، والذين تمكنوا من القبض عليها، قبل استقلال سيارتها.

وأنشأت المتهمة حسابين يحملان اسمها على تطبيق TIK TOK وإنستجرام، حيث يحتويان على مئات الصور والفيديوهات التي بثتها المتهمة وظهرت فيهم وهي تؤدي حركات راقصة مثيرة وترتدي ملابس تبرز مفاتنها.

وتلقت النيابة العامة، مطلع الأسبوع الجاري، بلاغًا ضد المتهمة حمل رقم 26812 لسنة 2020 عرائض النائب العام، قال إنه على خطى حنين حسام ومودة الأدهم وغيرهما من فتيات الـ"تيك توك" اللاتي دخلن إلى عالم الفيديوهات المخلة بالآداب لجذب الانتباه ظهرت المشكو في حقها "منار سامي"، لتثير الغرائز والجدل من جديد بعد حبس من سبقنها في هذا النوع من الفيديوهات.

وأضاف البلاغ أن المتهمة أنشأت عدة حسابات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، باسمها، واعتادت على بث صور وفيديوهات قصيرة على انستجرام والتيك توك، لإثارة الغرائز بقصد جذب المشاهدين وجمع المال ضاربة بالعادات والتقاليد للمجتمع عرض الحائط.