منار سامي تنهار أمام محكمة الجنح: عايزة أشوف بنتي

طلبت منار سامي فتاة "التيك توك" رؤية ابنتها الطفلة البالغة من العمر 3 سنوات، وذلك خلال جلسة تجديد حبسها أمام محكمة جنح كفر شكر، وفقًا لما ذكرته والدتها. وشهدت جلسة التجديد مشادات بين اسرتها وأحد الافراد الملكفين بحراسة المتهمه بعد أن أصيبت بالإغماء داخل القفص مما اثار أسرتها التي اندفعت للإطمئنان عليها فحاول الحراسة منعهم مما تسبب في تطور الامر لمشادة بين الطرفين حيث جري السيطرة علي الموقف وإعادة الهدوء بعد إبعاد والدتها ووالدها وشقيقها وشقيقتها فيما تحرر مذكرة بالواقعة وقالت والدة منار ان المتهمه طلبت رؤية ابنتها الطفلة البالغة 3 سنوات وعندما رأتها خلف القفص أصيبت بالإغماء مما اثار قلقهم ودفع المكلفين بالحراسة لمنعهم من الاقتراب من المتهمة وقفص الاتهام مما اثار ازمة بعد ان تدخل والدها وشقيقتها وشقيقها للإطمئنان عليها.