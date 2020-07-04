"الشعب الجمهوري": مستعدون لـ"النواب" و"الشيوخ" وسننافس على الصدارة

أكد حزب الشعب الجمهوري، استعداده لخوض انتخابات كلا من مجلسي مجلس النواب واالشيوخ، وقال حازم عمر، رئيس الحزب، إن الحزب استعد خلال الفترة الماضية استعدادا جيدا لخوض انتخابات الشيوخ والنواب والمنافسة علي الصدارة، حيث استطاع الحزب خلال سبعة سنوات تمثل عمر الحزب أن يستكمل نموه من حيث اكتمال تشكيلاته جغرافيا، والنشطة تنظيميا في كافة محافظات الجمهورية بكافة أقسامها ومراكزها، وارتبطت تلك التشكيلات من خلال مقرات ادارية تعمل ليل نهار ارتباطا وثيقا بنبض المواطن المصري، ما يؤهل الحزب للمنافسة على الصدارة في معركة انتخابية ستكون شديدة التنافسية، حيث تسعى جميع الأحزاب الفاعلة لترجمة تواجدها من خلال مقاعد لها في المجالس المنتخبة.

وأكد عمر، لـ"الوطن"، أن الحزب لديه تقييم شامل لكافة كوادره بجميع محافظات الجمهورية والذين يستطيع أن يدفع بهم لخوض الانتخابات النيابية ليصبح قيمة مضافة وحليفا قويا لا يمكن الالتفات عنه في حالة نجاح المساعي الحالية لعقد التحالفات الانتخابية للمقاعد المخصصة بنظام القوائم، وفي نفس الوقت يمثل الحزب منافسا قويا لديه القدرة علي حصد عدد كبير من المقاعد المخصصة للدوائر الفردية.

وأشار إلى أنه فيما يخص الإعلان عن القوائم النهائية لمرشحي الحزب فإن مؤسسيه الحزب تفرض عليه التريث في الإعلان عن أية ترشيحات له في الوقت الحالي حيث يرى الحزب أنه من الرصانة السياسية عدم الإعلان عن أسماء مرشحيه قبل بلورة واكتمال الأطر النهائية لتحالفات الحزب الانتخابية التي تجري علي قدم وساق حاليا، وانتظار صدور قانون الدوائر لمجلس النواب، ليتم اعتماد وتصديق المكتب السياسي للحزب على القوائم النهائية لمرشحيه.