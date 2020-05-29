هشام طلعت مصطفى ينفي انضمامه لـ"الشعب الجمهوري": أحافظ على وضعي المستقل

نفى المهندس هشام طلعت مصطفى، رئيس مجموعة طلعت مصطفى، عضو مجلس الشورى سابقا، انضمامه لحزب الشعب الجمهوري، أو أي حزب آخر، مشيرا إلى أنه لا علاقة له بالحياة الحزبية، وأنه لم يغيِّر موقفه من المشاركة في العمل السياسي، محافظا على وضعه الحالي مستقلا.

وأضاف "مصطفى" لـ"الوطن"، أنه لم يفكر حتى الآن، في خوض غمار الحياة السياسية والحزبية، وأن ما نُشر عن وجود مشاورات في هذا الصدد ليس صحيحا.

جدير بالذكر، تداول عدد من الأخبار تشير إلى انضمامه إلى حزب الشعب الجمهوري، بعد مشاورات بينه وبين رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، نائب رئيس الحزب، وهو ما نفاه.