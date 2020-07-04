تسلم خلال اليوم التالي.. تفاصيل خدمة البريد السريع

تقدم هيئة البريد المصرية لعملائها من الأفراد والشركات، خدمة البريد السريع وهي خدمة متميزة، فعالة، موثوقة و يمكن الاعتماد عليها لتسليم الطرود التي تتطلب السرعة من وزن أعلى من 500 جرام حتى 30 كيلو جرام.

وتستعرض "الوطن" خلال السطور التالية، تفاصيل خدمة البريد السريع المحلي، مميزاتها، مهلات التسليم، استمرارا لسلسلة الخدمات التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة.

مميزات خدمة البريد السريع

ـ ضمان التسليم خلال يوم العمل التالي ضمن مدن نطاق التوزيع السريع للبريد المصري.

ـ إيصال إيداع عند إيداع البريد السريع على شباك الخدمة بمكتب البريد.

ـ الحصول على توقيع عند التسليم.

ـ تعويض في حالة الفقد أو التلف.

ـ معرف هوية (باركود) مميز لكل رسالة.

ـ خدمة التتبع أون لاين.

الخدمات الإضافية للبريد السريع

ـ يمكن الحصول على خدمات إضافية لتسليم البضائع مثل التأمين الاختياري وعلم الوصول وتحصيل النقدية عند التسليم مع خدمة البريد السريع مقابل أجر إضافي.

مهلات التسليم

ـ ضمان التسليم خلال يوم العمل التالي من عملية الإيداع متوفر فقط داخل نطاق مدن ومحافظات التوزيع السريع، بشرط أن يتم تدوين عنوان صحيح وكامل على البعائث التى يتم إيداعها في أوقات العمل المحددة في أي يوم عمل.

لضمان التسليم السريع، يرجى التأكد مما يلي

ـ عنوان التسليم كاملة، بما في ذلك رقم هاتف الاتصال.

ـ تفاصيل المرسلين كاملة، بما في ذلك رقم هاتف جهة الاتصال.