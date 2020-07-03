الحد الأقصى 20 كجم.. تفاصيل خدمة الطرود الدولية من البريد المصري

تقدم هيئة البريد المصري لعملائها من الأفراد والشركات، عددا من الخدمات، لتسهيل تعاملاتهم، منها الطرود البريدية الدولية، وهو أي مادة تحتوي على وحدة بريدية والذي يتجاوز وزنه أو أبعاده وزن الرسائل، ويتوافق مع المتطلبات التي تحددها هيئة البريد.

وتستعرض "الوطن" خلال السطور التالية، تفاصيل خدمة الطرود الدولية، الوزن المسموح به، والشروط والأحكام، استمرارا لسلسلة الخدمات التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة.

الوزن المسموح به في الطرود الدولية

ـ الحد الأقصى المسموح به الوزن من الطرود الدولية لمعظم البلدان هو 20 كجم، ويحدد بناءا علي البلد المرسل إليها وخدمة البريد الدولية المستخدمة في ذلك البلد.

ـ يجب ألا يتجاوز طول البعد الخطي الأكبر للطرد الدولي 105 سم.

ـ يجب ألا يتجاوز مقاس الطرد الدولي 140 سم.

ـ إذا الطرد على شكل أسطوانة طويلة، محورها (طول) يجب ألا يتجاوز 105 سم ومحيطها (الطوق) يجب ألا يتجاوز 140 سنتيمتر الطول.

ـ إذا كان الطرد على شكل مربع، ثم طوله (أطول بعد) يجب ألا يتجاوز 105 سم، يتم تحقيق المساحة من خلال قياس حول جميع الأبعاد الأخرى ويجب ألا يتجاوز 140 سم.

شروط وأحكام الطرود البريدية الدولية

ـ يجب أن تكون الطرود معبأة بشكل صحيح لحماية الطرود الأخرى من التلف.

ـ يجب ألا يتجاوز الوزن 20 كجم، وفقا للبلد المرسل إليها.

ـ لا تتجاوز أبعاد الإرسالات البريدية.

ـ یتم تعبئتھا وتغليفھا بشکل آمن في مكاتب البرید التي قد تسمح بفحص محتویاتھا من قبل موظف البرید المصري.

ـ يرفق مع الطرد نموذج البيان الجمركي CN 22 أو CN 23 التي أعدها المرسل، ويشار إلى طبيعة المحتويات مباشرة على النموذج (CN22 / CN 23)

مميزات الخدمة

• إثبات إيداع عندما يتم تسليم عناصر البريد الطرود على شباك الخدمة.

• التعويض عن الخسائر أو الأضرار (حد التعويض المتعارف عليه).

• رقم تعريف وحيد لكل بند بريد مسجل.

• التوقيع عند الاستلام.

•إمكان التتبع.

• تتوفر خدمة إضافية من تأمين إضافي مقابل رسوم إضافية.