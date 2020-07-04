"الوفد" يختار مرشحيه لقوائم انتخابات مجلس الشيوخ

انتهت اللجنة المشكلة لاختيار مرشحي حزب الوفد لانتخابات مجلس الشيوخ برئاسة النائب فؤاد بدراوي، السكرتير العام للحزب، من أعمالها اليوم.

وحددت اللجنة 20 مرشحا للحزب لخوض الانتخابات على القوائم، تمهيدا لرفعها للنائب بهاء أبو شقة، رئيس الحزب، لتقديمها للجنة المنسقة للتحالف الذي يقوده حزب مستقبل وطن، لاختيار مرشحي عدد من الأحزاب المتحالفة لخوض انتخابات مجلس الشيوخ سويا في قوائم موحدة.

وعلمت" الوطن" من مصادر مطلعة، أن أبرز مرشحي الوفد انتخابات مجلس الشيوخ، هم الدكتور هاني سري الدين، وطارق تهامي، والمهندس حسين منصور، وعبدالعزيز النحاس، وفيصل الجمال، وأمل رمزي، وعصام صباحي، والدكتور ياسر الهضيبي، وعبدالعظيم الباسل، أعضاء الهيئة العليا للحزب.