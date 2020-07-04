تعرف على إجراءات اختيار موظفي مجلس الشيوخ الجديد قبل انتخابه

بدأت الأمانة العامة لمجلس النواب، طبقا لقانون مجلس الشيوخ الجديد، تلقي الطلبات الخاصة بـ"موظفي البرلمان" الراغبين للانتقال لمجلس الشيوخ الجديد، وذلك بالتزامن مع بدء إجراءات انتخابه وعودته للحياة من جديد.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، خلال المؤتمر الصحفي الذي انعقد، منذ قليل، الدعوة لانتخاب أول مجلس للشيوخ، وذلك ببدء استقبال أوراق الترشح بداية من السبت 11 يوليو حتى 18 يوليو.

ويدلي المصريون بالخارج بأصواتهم بانتخابات مجلس الشيوخ، طبقا للجدول الزمني التي أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات، يومي الأحد والإثنين الموافقين 9 و10 أغسطس 2020، وتكون الانتخابات الداخلية في الثلاثاء والأربعاء الموافقين 11 و12 أغسطس 2020، وتنشر النتائج وتعلن يوم الأربعاء الموافق 19 أغسطس 2020.

وترصد "الوطن" في السطور الأتية الإجراءات الخاصة بانتقال الموظفين لمجلس الشيوخ الجديد كالأتي:-

- ينقل إلى مجلس الشيوخ عدد كاف من العاملين بمجلس النواب، وتكون الأولوية للعاملين السابق نقلهم من مجلس الشورى الملغي إلى مجلس النواب، ممن يبدون رغبة في النقل.

- يقدم طلب إلى أمين عام مجلس النواب خلال مدة لا تجاوز 7 أيام من تاريخ العمل بهذا القانون وهو 2 يوليو الماضي، ويتم منح مقدمه الإيصال الدال على استلام الطلب.

- في جميع الأحوال يحتفظ العاملون المنقولون بذات درجاتهم، وأقدمياتهم التي يشغلونها، ويحتفظ لهم بالمرتبات، والبدلات، والمكافآت، وسائر الحقوق المالية المقررة لهم بصفة شخصية، وذلك كحد أدنى.