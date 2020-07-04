استئصال ورم وزنه 7 كيلو لمريض في جامعة المنصورة

تمكن فريق جراحي بمركز جراحة الجهاز الهضمي بجامعة المنصورة، اليوم، من استئصال ورم كبير وزنه نحو 7 كيلو جرامات، من بطن مريض.

أجريت الجراحة تحت إشراف الدكتور محمد الشوبري مدير المركز، والدكتور أمجد فؤاد أستاذ جراحة الجهاز الهضمي، والدكتور محمد عبد الرازق مدرس جراحة الجهاز الهضمي، والدكتور مروان عمارة نائب الجراحة، والدكتور أمجد زغلول أستاذ التخدير، والدكتور رفاعي قنديل بقسم التخدير.

وقال الدكتور أمجد فؤاد، إن المريض "ج. ك ." يبلغ من العمر، 65 عاما، من مدينة بلقاس بمحافظة الدقهلية وكان يعاني من ورم بالبطن منذ 6 أشهر.

وأضاف أن المريض لاحظ وجود تضخم بحجم البطن منذ سنة تقريبا، وجرى استقباله بالمركز من أسبوع، حيث تم إجراء الفحوصات اللازمة والأشعة المقطعية والتي أظهرت وجود ورم بحجم كبير بتجويف البطن ويضغط على جميع الأجهزة الداخلية.

وأضاف فؤاد في تصريح، أنه تم إجراء الجراحة واستئصال الورم ويبلغ وزنه 6704 جرامات، لافتا إلى أن المريض حالته الصحية مستقرة.