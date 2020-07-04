بعد تحويلها من عزل لـ"المركزي".. أول صور من داخل مستشفى النجيلة

قال الدكتور محمد أبوطالب، مدير مستشفى النجيلة، إن المستشفى فتحت أبوابها، اليوم، لاستقبال المرضى وإجراء العمليات الجراحية كمستشفى مركزى، بحضور الدكتور محمد على وكيل مديرية الصحة بمطروح ومدير مستشفى النجيلة السابق وبعض وعمد ومشايخ وعواقل مدينة النجيلة، وذلك بتوجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والدكتور أحمد البلتاجي وكيل الوزارة بمطروح واللواء خالد شعيب محافظ مطروح.

وتنشر "الوطن" أول صور من داخل مستشفى النجيلة فى أول يوم تشغيل عقب تحويلها من مستشفى عزل لمركزى.

وسادت حالة من السعادة بين أبناء النجيلة بعد عودة المستشفى مرة أخرى كمستشفى تخصصى مما يساهم فى توفير الرعاية الطبية لهم بدلا من السفر إلى مدينة مرسى مطروح لتلقى العلاج.

وأضاف "أبو طالب"، اليوم، أن المستشفى إستقبلت المرضى بعد إنتهاء اعمال التطهير والتعقيم لافتا أن المستشفى تعمل بكامل طاقتها لإستقبال المرضى وإجراء الكشوفات الطبية في جميع التخصصات، وإقبال المرضى اليوم على عيادات الباطنة والاطفال والنساء والتوليد والعظام وعيادة الأسنان.

وأعلن أبو طالب أن الدكتور أحمد إيهاب رئيس قسم الجراحة سيتواجد بالمستشفى إبتداءا من يوم الثلاثاء المقبل للكشف على الحالات، وإجراء العمليات الجراحية للحالات.

ومن جانبه أكد الدكتور محمد على كيل مديرية الصحة بمطروح إنتهاء أعمال التعقيم والتطهير العميق لمستشفى النجيلة لإستقبال المرضى من اليوم السبت وإجراء الكشوفات الطبية فى جميع التخصصات بعد قرار وزارة الصحة بانتهاء عملها مستشفى عزل لحالات كورونا.

وأضاف أن المستشفى أصبحت آمنة تماما بعد التعقيم العميق الذى إستمر على مدار أسبوع كامل، وذلك منذ إنهاء العمل بها كمستشفى عزل وعودتها كمستشفى تستكمل مسيرتها السابقة تستقبل الحالات المرضية وتعمل بكامل طاقتها لخدمة المرضى تنفيذا لتوجيهات الوزيرة ومحافظ مطروح ووكيل وزارة الصحة.