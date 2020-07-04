بعد تحويله من عزل لمركزي.. 8 معلومات عن استعدادات مستشفى "النجيلة"

فى الوقت الذى تابع فيه المصريين مستشفى النجيلة، أول مستشفى عزل فى مصر، كيف استقبل أول حالة مصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19"، منذ 5 أشهر تقريبا، مع بداية جائحة كورونا، أنهى المستشفى عمله في العزل تماما، واستعد لعودته مرة أخرى كمستشفى مركزى.

واستقبل مستشفى النجيلة حسب الدكتور محمد أبوطالب مدير المستشفى، 280 حالة مصابة بفيروس كورونا، خلال فترة عمله كعزل طبى، وحقق أعلى نسبة شفاء فى مستشفيات مصر، في استعداد لتحقيق أرقام قياسية فى الخدمات الطبية، وإجراء العمليات الجراحية خلال الفترة المقبلة، فى مختلف التخصصات الطبية.

وتنشر "الوطن"، الاستعدادات التى أجراها مستشفى النجيلة، لعودته للعمل كمستشفى عزل خلال ساعات، ويبدأ اليوم، السبت، عمله لاستقبال المرضى، فى جميع التخصصات.

-إجراء جميع أعمال الصيانة الشاملة فى البنية التحتية فى الكهرباء والمياه والصرف والدهانات والتكييف.

-تنفيذ خطة تعقيم عميق فى جميع الأقسام وأروقة المستشفى من الداخل والخارج.

-إعادة ترتيب الأقسام وتوزيعها فى الأماكن الصحيحية التى تخصها بعد الإنتهاء من العمل بها فى الحجر الصحى.

-راحة لجميع العاملين فى المستشفى من خلال أجازات عدة أيام، قبل عودتهم للعمل مع بداية العمل كمستشفى مركزى.

-إجراء نظافة شاملة فى المستشفى بجميع أقسامه، من خلال فرق النظافة، الذين بذلوا جهودا كبيرة فى تنظيف المستشفى والحمامات أكثر من مرة.

-تشغيل قسم العيادات الخارجية للكشف على المرضى فى جميع التخصصات.

- تخصيص قسم للعزل يضم عدد 6 أسرة لأهالى مدينة النجيلة.

- تشغيل قسم العمليات وفتحها لجميع الجراحات النادرة مرة أخرى.

- تعقيم مستمر واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة مع المترددين على المستشفى بشكل مستمر.