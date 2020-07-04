خالد الجندي يثني على عالم أزهري ويدعوه إلى مناظرة بسبب الطلاق الشفهي

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إنه يحترم الخلاف مع الدكتور أحمد نبوي الأزهري عضو هيئة التدريس بجامعة الأزهر، مشيرًا إلى أنه عالم جليل ونموذج بشرف.

وأضاف خلال حلقة اليوم من برنامج "لعلهم يفقهون"، عبر شاشة "دي إم سي": "أثر فيّ جدًا، واختلف معي في قضية الطلاق الشفوي، إنما تكلم باحترام وأدب وبإجلال وإكبار وقال كلام أستحي أن أكرره من حلاوته وجماله، هذه أخلاق من رباه أبوه وأمه".

وتابع: "هذا هو السلوك المتبع بين أتباع كاشف الغمة، حيث أنه دائمًا ما يفتخر بأن النبي كاشف الغمة، هو محب للنبي وبالتالي يظهر لنا أخلاق النبي في الاختلاف، وهذا الكلام لا يدل إلا على علم غزير، وأدعوه على الهواء أن يناظرني في هذه المسألة، وأتمنى أن يقنعني لو كنت مخطئًا، وسأعتذر لو كنت مخطئًا، لأنني لست شيخ طريقة أو طمعان في كرسي الوزارة أو البرلمان، أنا شيخ السلطان، يعني شيخ القانون".

وواصل: "أدعوه إلى عرض فكره في البرنامج، فنحن في حاجة إلى علماء في البرنامج يجددون الفكر، مثلما حدث بيني وبين الشيخين رمضان عبدالرازق ورمضان عبدالمعز واختلفنا مع بعض، فنحن نختلف ونتفق ولسنا قطيعًا".