بالتواريخ.. الجدول الزمني لانتخابات مجلس الشيوخ

أصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم القرار رقم 33 لسنة 2020 بشأن الجدول الزمني والإجرائي لانتخابات مجلس الشيوخ.

وتضمن الجدول الزمني دعوة الناخبين للاقتراع وإعلان الجدول الزمني والإجراءي للانتخابات يوم 4 يوليو.

وحدد القرار 8 أيام لتلقي وفحص طلبات الترشح متضمنة تقديم نتيجة الكشوف الطبية من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة الخامسة مساء على أن ينتهي العمل في اليوم الأخير في الساعة الثانية مساء وذلك خلال الفترة من السبت 11 وحتى السبت 18 يوليو 2020.

وحدد القرار 3 أيام من 19 وحتى 21 يوليو لإعلان كشوف أسماء المترشحين ورموزهم ونشره، والطعن عليها أمام محكمة القضاء الإداري.

بينما تضمن القرار تحديد 3 أيام لفصل محكمة القضاء الإداري في الطعون وذلك خلال الفترة من 22 وحتى 24 يوليو 2020، ويتم إعلان القائمة النهائية للمترشحين وبدء فترة الدعاية الانتخابية يوم 26 يوليو 2020، على أن يكون آخر موعد للتنازل عن الترشح 28 يوليو 2020، ويتم نشر التنازلات يوم 29 يوليو 2020.

وحدد القرار 8 أغسطس المقبل لبدء فترة الصمت الدعائي على أن يبدأ اعتبارا من الساعة 12 ظهرا، وتجرى الانتخابات في الخارج يومي 9 و10 أغسطس، وتجرى في الداخل يومي 11 و12 أغسطس المقبل، ويكون آخر موعد للتقدم بالتظلمات للجنة العامة وإحالتها للهيئة في موعد أقصاه 24 ساعة بعد إعلان اللجنة العامة للحصر العددي للأصوات، ويتم الفصل في التظلمات خلال 24 ساعة من تاريخ العرض على الهيئة، وإخطار مقدم التظلم بقرار الهيئة خلال 24 ساعة من ترايخ صدوره.

وحدد قرار الهيئة بالجدول الزمني، إعلان النتيجة ونشرها بالجريدة الرسمية يوم 19 أغسطس 2020.

وفي حال جولة الإعادة فإنه سيتم استئناف الدعاية الانتخابية بجولة الإعادة يوم 20 أغسطس، ويكون الطعن على قرار الهيئة الوطنية للانتخابات بإعلان النتيجة يومي 20 و21 أغسطس، وتفصل المحكمة الإدارية العليا فيما يقدم لها من طعون خلال 10 أيام تبدأ من 22 وحتى 31 أغسطس.

وتبدأ فترة الصمت الدعائي لجولة الإعادة 5 سبتمبر الساعة 12 ظهرا، وتجرى انتخابات الإعادة في الخارج يومي 6 و7 سبتمبر، وفي الداخل يومي 8 و9 سبتمبر، ويتم الفصل في التظلمات الخاصة بعمليتي الاقتراع والفرز وإعلان النتيجة ونشرها بالجريدة الرسمية في موعد أقصاه 16 سبتمبر.