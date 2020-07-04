رئيس مدينة مرسى مطروح: إيقاف أعمال بناء مخالف بعلم الروم

أعلن وجيه عبد الرازق رئيس مركز ومدينة مرسى مطروح عن إيقاف أعمال لحالة بناء مخالف بشارع علم الروم أكبر شوارع مدينة مرسى مطروح والتحفظ علي معدات وأدوات البناء وتحرير مخالفة فى ظل قانون الطوارئ تنفيذا لقرارات مجلس الوزراء وتعليمات وزارة التنمية المحلية ومحافظ مطروح.

وقال "عبد الرازق" إن حملة من المجلس حررت 24 محضر إشغال وبائع متجول ونظافة والتحفظ على 200 حالة تعد مخالفة بشوارع عمر المختار منطقة السوق القديم وعلم الروم، والثانوية من خلال الحملة المكبرة من مجلس المدينة وشرطة المرافق للمحال التجارية المخالفة التى إحتلت الأرصفة بوسط المدينة وشارع الجلاء.

وأضاف رئيس المدينة أن الحملة تحفظت على جميع أنواع إشغالات الطريق التى تحتل الأرصفة ومراجعة تراخيص المحال التجارية بالإضافة إلى إزالة إشغالات الطريق المخالفة التى تعيق سير المواطنين خلال أوقات حظر التجوال لمواجهة إنتشار فيروس كورونا المستجد.

وناشد أصحاب المحال التجارية بعدم إشغال الأرصفة والطريق والتعاون مع مجلس المدينة للحد من إنتشار الباعة الجائلين حفاظ على الشكل الحضارى للمدينة.

ووجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بتكثيف حملات إزالة إشغالات الطريق والمبانى المخالفة لفرض الإنضباط بالشارع بالتزامن مع الإجراءات الوقائية لفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19".