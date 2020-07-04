لاشين إبراهيم لـ"الوطن": غلق قاعدة بيانات الناخبين.. وفتحها في حالتين فقط

قال المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إنه اعتبارا من اليوم، تم إغلاق قاعدة بيانات الناخبين.

وأضاف "لاشين" في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، إنه بمجرد صدور قرار الهيئة بدعوة الناخبين للاقتراع فى انتخابات مجلس الشيوخ، يتم غلق قاعدة بيانات الناخبين، بحيث لا يتم إضافة أي ناخب، ولكن يجوز للهيئة أن تفتح قاعدة البيانات للتحديث في الحالتين المبينتين بالمادة 16 من قانون مباشرة الحقوق السياسية وهما تنفيذ حكم قضائي وحذف أسماء المتوفين، وذلك قبل يوم الاقتراع بـ 15 يومًا.

وأعلن المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، دعوة الناخبين للاقتراع بانتخابات مجلس الشيوخ، وفتح باب الترشح اعتبارا من 11 وحتى 18 يوليو الجاري، من التاسعة صباحا وحتى الخامسة مساء باستثناء اليوم الأخير حتى الساعة الثانية مساء، وتجرى عملية الاقتراع خارج مصر يومي الأحد والاثنين 9 و10 أغسطس المقبل، من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء حسب توقيت كل دولة داخل مقار السفارات والقنصليات المصرية بالخارج، وفقا للضوابط التي اتخذتها الهيئة بشأن إدلاء المصريين في الخارج بأصواتهم وذلك بالتنسيق مع وزارة الخارجية في ضوء ما يجتاح دول العالم من تفشى فيروس كورونا المستجد، فيما تجرى الانتخابات داخل مصر يومي الثلاثاء والأربعاء 11 و12 أغسطس، وتعلن النتيجة بحد أقصى 19 أغسطس.

وفي حال الإعادة تجرى الانتخابات خارج مصر يومي الأحد والاثنين 6 و7 سبتمبر المقبل، وفي الداخل يومي الثلاثاء والأربعاء 8 و9 سبتمبر على أن تعلن النتيجة النهائية بحد أقصى يوم الأربعاء 16 سبتمبر.