"الوطنية للانتخابات": استقبال طلبات الترشح لمجلس الشيوخ 11 يوليو

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات الدعوة لانتخاب أول مجلس للشيوخ، من السبت 11/7 حتى 18/7 في مقر اللجان التي أنشاتها الهيئة، بعدما عكفت الهيئة على عقد هذه الانتخابات مع أخذ الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا.

وقال المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات خلال المؤتمر الصحفي المنعقد بمقر هيئة الاستعلامات، للإعلان عن تفاصيل انتخابات مجلس الشيوخ، إن انتخاب مجلس الشيوخ خطوة جديدة في طريق الديمقراطية ويضفي التعمق في دراسة القوانين قبل إقرارها وغيرها من الاختصاصات التي تفضي لتحقيق الرخاء لوطننا.

وأضاف إبراهيم أن انتخابات مجلش الشيوخ ستجرى تحت إشراف قضائي كامل، وأن يكون هناك قاضي لكل صندوق وينقلها الإعلام، وتقدم طلبات الترشح اعتبارا من يوم السبت 11/7 حتى 18/7 في مقر اللجان التي أنشاتها الهيئة.