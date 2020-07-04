"الوطنية للانتخابات" تحدد شروط الترشح لعضوية مجلس الشيوخ

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم الشروط الواجب توافرها فيمن يترشح لعضوية مجلس الشيوخ.

وحدد قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 34 لسنة 2020 هذه الشروط وهي:

- أن يكون مصري الجنسية متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية.

- أن يكون مدرجا بقاعدة بيانات الناخبين بأي من محافظات الجمهورية.

- ألا يكون قد طرأ عليه سبب يستوجب حذف أو رفع قيده.

- ألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن 35 سنة ميلادية.

- أن يكون حاصلا على مؤهل جامعي أو ما يعادله على الأقل.

- أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفي من أدائها قانونا.

- ألا تكون قد أسقطت عضويته بقرار من مجلس النواب بسبب فقد الثقة والاعتبار أو بسبب الإخلال بواجبات العضوية ما لم يكن قد زال الأثر المانع من الترشح قانونا، وذلك في الحالتين الآتيتين: انقضاء الفصل التشريعي الذي صدر خلاله إقرار إسقاط عضويته، أو صدور قرار من مجلس النواب بإلغاء الأثر المانع من الترشح المترتب على إسقاط العضوية بسبب الإخلال بواجباتها.

وأعلن المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، دعوة الناخبين للاقتراع بانتخابات مجلس الشيوخ، وفتح باب الترشح اعتبارا من 11 وحتى 18 يوليو الحالي، من التاسعة صباحا وحتى الخامسة مساء بإستثناء اليوم الأخير حتى الساعة الثانية مساء.

وتجرى عملية الاقتراع خارج مصر يومي الأحد والاثنين 9 و10 أغسطس المقبل، من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء حسب توقيت كل دولة داخل مقار السفارات والقنصليات المصرية بالخارج، وفقا للضوابط التي اتخذتها الهيئة بشأن إدلاء المصريين في الخارج بأصواتهم وذلك بالتنسيق مع وزارة الخارجية في ضوء ما يجتاح دول العالم من تفشي فيروس كورونا المستجد، فيما تجرى الانتخابات داخل مصر يومي الثلاثاء والأربعاء 11 و12 أغسطس، وتعلن النتيجة بحد أقصى 19 أغسطس.

وفي حال الإعادة، تجرى الانتخابات خارج مصر يومي الأحد والاثنين 6 و7 سبتمبر المقبل، وفي الداخل يومي الثلاثاء والأربعاء 8 و9 سبتمبر على أن تعلن النتيجة النهائية بحد أقصى يوم الأربعاء 16 سبتمبر.