وفاة مريض بكورونا في عزل الغربية.. صاحب فيديو "ادعولي انتهيت"

توفي محمد مجدي، مريض فيروس كورونا، صاحب فيديو "ادعولي انتهيت"، الذي كان يتلقى العلاج داخل مستشفى عزل كفر الزيات بالغربية.

وكشفت مصادر طبية داخل مستشفى عزل كفر الزيات، أن محمد توفي اليوم، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا، وذلك بعد تدهور حالته الصحية، وتم التواصل مع أسرته، لحضور مراسم الغسل والتكفين، واستلام الجثمان، وذلك لدفنه وفقاً للإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا.

كان الشاب محمد مجدي، أصيب بفيروس كورونا، وتم نقله إلى مستشفى عزل كفر الزيات، ونشر فيديو على صفحته موقع التواصل الاجتماعي" الفيس بوك" يطلب الدعاء له قائلا "ادعولي أنا انتهيت".