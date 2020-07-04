مدير عام الطب العلاجي بـ"صحة المنوفية": انخفاض أعداد إصابات كورونا بالمحافظة

أعلن الدكتور عبد الباري العجيزي، مدير عام الطب العلاجي بمديرية الصحة بمحافظة المنوفية، شفاء جميع المصابين من القيادات بالمديرية من فيروس كورونا وعودتهم للعمل مرة أخرى، عدا الدكتور أمجد عبد الحميد رئيس هيئة الإسعاف بالمنوفية، والذي يعالج في مستشفى أبو خليفة للعزل الصحي بالإسماعيلية.

وأضاف "العجيزي" لـ"الوطن"، أن أعداد الإصابات بفيروس كورونا في محافظة المنوفية في انخفاض.

على صعيد متصل، أكد مصدر مسؤول بمديرية الصحة بمحافظة المنوفية، في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، خروج الدكتور جمال رشاد مدير مستشفى حميات زاوية الناعورة من مستشفى الباجور للعزل الصحي وعودته للمنزل، بعد شفائه من فيروس كورونا.