أستاذ قانون: الدستور يمنع الجمع بين عضويتي مجلس النواب والشيوخ

قال صلاح فوزي أستاذ القانون الدستوري، إن المادة 252 من الدستور قد نصت على عدم جواز الجمع بين عضويتي مجلس النواب والشيوخ في آن واحد للأعضاء، وهي المادة التي تكررت أيضا في قانوني المجلسين.

وأضاف "فوزي" خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "صالة التحرير"، والذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى، على فضائية "صدى البلد"، تعليقا على تحديد موعد انتخابات مجلس الشيوخ، اليوم، إنه يرى بأن هناك عددا من المواد بحاجة إزاحة ما بها من غموض حتى يتسنى للجميع فهمها، موضحا أن أحكام القانون تدور للحكمة وليست العلة، حيث يجب على كافة النصوص أن تفسر بعضها بعضا.

وأكد أنه وفي حال قام أحد نواب البرلمان بالتقدم للالتحاق بمجلس الشيوخ يجوز الطعن عليه، حيث لا يجوز لمرشح انتخابات مجلس الشيوخ ترشحه لأكثر من دائرة، مشيرا إلى أن مجلس الشيوخ سيتشكل فيه 300 عضو من 3 فئات، فردي وقائمة وتعيين، حيث إن تعيين ثلت أعداد الأعضاء بمجلس الشيوخ أمر دستوري.