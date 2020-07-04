فيديو.. متحدث النواب: مجلس الشيوخ سيتكون من 300 شخص

قال الدكتور صلاح حسب الله، المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب ورئيس حزب الحرية، إن قانون مجلس الشيوخ الجديد، يشير إلى أن العدد المكون لمجلس الشيوخ سيكون 300 شخص منقسمين لثلاث فئات، ثلث يعينه رئيس الجمهورية وعدده 100 عضو، وثلث آخر بنظام الانتخاب الفردي وهو 100 مقعد، والثلث الأخير بنظام القائمة وهو 100 مقعد أيضا.

وشرح "حسب الله" أن القائمة تنقسم لـ4 قطاعات، القطاع الأول هو عبارة عن قائمة مكونة من 35 مقعدا، وهي للقاهرة ووسط وجنوب الدلتا والقائمة الأخرى 35 مقعدا وتبدأ من الجيزة وتمر بكل محافظات الصعيد وإضافة لمحافظتي البحر الأحمر والوادي الجديد وبها 35 مقعدا، والقائمة الثالثة هي قائمة غرب الدلتا وتضم الإسكندرية والبحرية ومطروح ولها 15 مقعدا، والقائمة الأخيرة هي قائمة شرق الدلتا وتضم محافظة الشرقية ومحافظة دمياط ومحافظات مدن القناة وهي الإسماعيلية وبورسعيد والسويس ومحافظتي شمال وجنوب سيناء، ومخصص لها 15 مقعدا.

وأضاف "حسب الله"، خلال حديثه لبرنامج "صباحك مصري"، المذاع على شاشة "mbc مصر"، أن هناك فئة مميزة بمجلس الشيوخ وهي فئة المرأة، والقانون نص على ألا يقل تمثيل السيدات عن 10%، وهي التي يتم تخصيصها في القائمة الإنتخابية، مؤكدا على أن هذا الاستحقاق الانتخابي هو استحقاق هام جدا، وهي نفس انتخابات مجلس النواب وشروط الترشيح واحدة ولكن يشترط لمن يتقدم لمجلس الشيوخ أن يكون حاصلا على مؤهل عال، وهو الشرط الذي يتناسب مع طبيعة المجلس، بالإضافة ألا يقل السن عن 35 عاما.

وتابع "حسب الله" أن عدد السيدات سيكون 30 عضوة على الأقل بمجلس الشيوخ، شارحا أن أي قائمة إنتخابية يجب أن تحصل في الجولة الأولى على الأغلبية المطلقة 50%+1 من الأصوات التي شاركت في الجولة الأولى من العملية الانتخابية، وإذا لم تحصل أي قائمة على الأغلبية المطلقة تعاد الانتخابات وتفوز بعدها القائمة الحاصلة على أعلى الأصوات، وفي حال تواجد قائمة واحدة لابد أن تحصل على 5% من أصوات الناخبين المقيدين لفوزها بالتزكية، بحوالي 3 ملايين صوت، وإذا لم تحقق نسبة الأصوات يتم إعادة الانتخابات.

وشدد "حسب الله"، على أن الأحزاب جاهزة بمرشحيها سواء بالقوائم أو الفردي، ولكن مايجري الآن هو مناقشة التحالفات بين الأحزاب.