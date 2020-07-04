تشريعية النواب: مجلس الشيوخ سيرسخ قيم ودعائم الديمقراطية

قال النائب إيهاب الطماوي، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن تعديلات الدستور الأخيرة والتي كونت سلطة تشريعية بنظام الغرفتين لمجلس النواب والشيوخ نتيجة لإرادة الشعب المصري لتكون مصر على غرار دول العالم المتقدم.

وأضاف "الطماوي" خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "صالة التحرير"، والذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى، على فضائية "صدي البلد"، أن مجلس الشيوخ الجديد سيعمل على ترسيخ قيم ودعائم الديمقراطية بداخل الدولة وهو هدف واضح ومحدد له، موضحا أن رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات قد استعرض خلال كلمته تاريخ الحياة النيابية لمصر ودور مجلس الشيوخ لترسيخ نظام البرلمان المصري.

وأكد أن عودة مجلس الشيوخ مرة أخرى للعمل كتفا بكتف مع البرلمان المصري أمر من شأنه دعم زيادة إنتاجية السلطة التشريعية، مشيرا إلى أن التشريعات المقدمة من قبل البرلمان بالغرفتي البرلمانية والشيوخ سيكون الأكثر نفعا لصالح الدولة العام خلال الفترة المقبلة.