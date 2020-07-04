نائب محافظ أسوان وقيادات معا ضد الكورونا يتبرعون بالدم والبلازما 

تبرعت الدكتورة غادة يحيي أبوزيد، نائب محافظ أسوان والمشرف العام على حملة معاً ضد الكورونا بأسوان، اليوم، ببلازما الدم بعد التعافي مع قيادات الحملة حيث تبرع المتعافين من فيروس كورونا المستجد كوفيد -19 ببلازما الدم، كما تبرع متطوعو الحملة بالدم.

وقال إبراهيم العجمي منسق عام الحملة، إن الفترة الماضية عانت أسوان من نقص في عدد المتبرعين بسبب التخوف من العدوى بفيروس كورونا، مما تسبب في عجز في بعض بنوك الدم ما جعل المتطوعون في المبادرة يتخذون قرار الأخذ بزمام المباراة بالتبرع.

وأشار العجمي، إلى إن ما تقوم به الحملة هو تشجيع المتعافين من الفيروس بالتبرع ببلازما الدم والأصحاء بالتبرع بالدم.

يأتي ذلك في إطار توجيهات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بالتكاتف بين أطياف الشعب الأسوانى في مواجهة فيروس كورونا المستجد كوفيد -19 علي كل المستويات.