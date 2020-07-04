محافظ أسوان يتابع الإجراءات الاحترازية بالمواقع الأثرية والسياحية

تابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان الإجراءات الاحترازية والوقائية، التي تم تنفيذها في المواقع الأثرية والسياحية والفندقية، وأيضاً مطاري أسوان الدولي وأبو سمبل السياحية ومحطة السكك الحديدية الرئيسية، بالإضافة إلى النقل السياحي.

وذلك لاستقبال الأفواج السياحية الوافدة سواء من السياحة الدولية أو الداخلية، لافتاً إلى أن هناك تنسيق كامل مع وزير السياحة والآثار الدكتور خالد العناني لتسخير كافة الإمكانيات المتاحة لتنفيذ هذه الإجراءات داخل المزارات الأثرية والمتاحف والمعالم السياحية وحفلات الصوت والضوء بعد قرار مجلس الوزراء بعودة السياحة وحركة الطيران مطلع يوليو الجاري.

وأضاف اللواء أشرف عطية، أنه سيتم التعقيم والتطهير الدوري لهذه المواقع مع مراعاة مسافات التباعد ووضع علامات أرضية لمنع الأزدحام والاختلاط.

وكشف أشرف عطية عن أنه سيتم إعادة تشغيل حفلات الصوت والضوء بمعابد فيلة وإدفو وأبوسمبل السياحية بطاقة استعابية 25% حفاظاً على سلامة المترددين عليها وبتخفيض 50% تشجيعاً للسياحة الداخلية، حيث ستشمل عرض للغة العربية أو اللغة الأكثر عدداً فى الأقبال مع توافر أجهزة الترجمة الفورية.