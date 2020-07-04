الطيران: افتتاح مطار البردويل قريبا.. وبيع أرض "النزهة" بسبب المباني

قال مصطفى مناع، نائب وزير الطيران المدني، إن قطاع الطيران من أكثر القطاعات المنافسة عالمية، موضحًا أن تطوير المطارات حتمي.

وذكر أن تطوير الطيران يشمل جناحي أسطول مصر للطيران، والمطارات التي تمثل ثروة قومية للدولة، موضحًا أن تقدم الدول ورقيها يقاس بما تقدمه من خدمات بالمطارات الموجودة بها.

واضاف "مناع"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "مانشيت"، المُذاع على شاشة قناة "extra news"، وتقدمه الإعلامية رانيا هاشم، أن مطاري العاصمة الجديدة وسفنكس يمثلان إضافة كبيرة لقطاع الطيران، وسيخففان الحمل على مطار القاهرة، ويوفر الوقت على رجال الأعمال من حيث حركة المرور.

وأوضح أن المطارين منشآن على أعلى مستويات، وبأياد مصرية لم يشارك فيها أي أجنبي، ويخدم 600 راكب في الساعة عبر 12 بوابة، ويستقبل 8 طائرات، ومستقل بذاته، ويستطيع العمل بدون أن يكون هناك مطارات قريبة.

وأكد أنه قريبًا جدًا سيتم افتتاح مطار البردويل والذى سيخدم أهالي سيناء، مشيرًا إلى تطوير مطار برج العرب لاستيعاب 5 ملايين راكب سنويًا، كما يتم تطوير مطار العلمين.

وأشار إلى أنه سيتم بيع أراضي مطار النزهة، لأن المباني بدأت تنتشر حوله، قائلًا "أهم ما يعنينا هو الأمان".