نائب وزير الطيران: نطبق أعلى معايير السلامة بالمطارات المصرية

كشف الطيار منتصر مناع نائب وزير الطيران المدني، أنه تمت دراسة كل الإجراءات التي تم فرضها في المطارات العالمية، وتم تطبيقها على أعلى مستوى في مصر، وقد يفوق مستوى إجراءات الوقاية دول كبرى على مستوى العالم، مؤكدًا خلال تصريحات صحفية اليوم، أن هناك مرور مستمر من قبل وزير الطيران المدني ونوابه ورؤساء الشبكات، ومديري مباني المطارات للتأكد من تطبيق تلك الإجراءات.

وأشار إلى أنه تم تحقيق نسبة مرتفعة للغاية من إمتلاء الطائرات والتي بلغت نحو 60%، في اليوم الأول لإستئناف الطيران المدني.

وأضاف أن جميع الإجراءات الاحترازية التي يتم تطبيقها في المطارات، تتم على أعلى مستوى، موضحًا أنه تم تطوير البنية التحتية لجميع المطارات، وتم تزويدها بكل أدوات وأجهزة الوقاية والمتمثلة في الأجهزة الحرارية والتباعد الاجتماعي وغيرها، وذلك فور الإعلان عن تعليق حركة الطيران المدني منتصف مارس الماضي، وحتى اللحظات الأخيرة التي سبقت عودة استئناف الرحلات للعمل.

وتابع مناع، أن مطاراتنا مؤمنة تماما، وتتم مراجعة الإجراءات الوقائية والاحترازية بشكل يومي للتأكد من سلامة الإجراءات المتبعة، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".