نائب وزير الطيران: نسبة إشغال مقاعد الطائرات أمس 95%.. الرقم فاجئنا

أكد اللواء طيار ناصر مناع، نائب وزير الطيران المدني، أن انطلاق رحلات مصر للطيران لـ 29 جهة ليس هو المعدل الطبيعي الخاص بها، كون المعدل الطبيعي أعلى من ذلك بكثير، موضحًا أن قطاع الطيران يتأثر سلبيا عندما تقع أي مشكلة مثل جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، ولكنه يتعافى سريعًا بطرق تدريجية، "إمباح كان عندنا 16 رحلة، منها 14 رحلة ركاب، و 2 نقل بضائع، النهاردة عندنا 27 رحلة، بكرة أكثر بكثير".

وأضاف "مناع"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "المصري أفندي"، الذي يُعرض على شاشة "القاهرة والناس"، أن الوزارة لا يهمها كثرة عدد الرحلات بقدر ما يهمها نسبة إشغال الطائرات في الرحلة، "إمبارح كان نسبة الإشغال 95% لمقاعد الطائرات وده رقم فاجئنا كلنا"، وتم ذلك بطرق يسيرة وتطبيق كامل لكافة الإجراءات الاحترازية، وتم تخصيص آخر صفين في الطائرة للمواطنين الذين يعانون من أمراض مزمنة والذين لا يستطيعون تحمل ارتداء الكمامة لفترة طويلة خاصة في الرحلات التي قد تصل لـ 5 ساعات.

وأشار نائب وزير الطيران، إلى أن الطائرات تُطبق كافة الاجراءات الاحترازية المتوافقة مع منظمة الصحة العالمية والهيئة الدولية للطيران المدني، وتم ارسال الدليل الاسترشادي إلى جميع المطارات المصرية والأطقم الجوية، بإلزام كل الركاب بارتداء الكمامات والقفازات وكذلك أطقم الطائرة، وأن يمر الراكب على اشعة الأكس راي، ويتم تعقيم الحقائب الخاص به.