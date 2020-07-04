الطيران: نجري تطوير لمطار سفنكس ليسع مليون و200 راكب سنويا

قال مصطفى مناع، نائب وزير الطيران المدني، إن أنهم تفاجأوا بطلبات كثيرة لهبوط الطائرات على مطار سفنكس، لافتا إلى أنه يخدم السياحة والمحافظات القريبة منه، كما أنه قريب من منطقة الأهرامات بحوالي 12 كم.

وأضاف "مناع"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "مانشيت"، المذاع على شاشة قناة extra news، وتقدمه الإعلامية رانيا هاشم، أن كثيرا من السياح الذين يرغبون في قضاء يوم في الأهرامات والمتحف الكبير والعودة إلى الغردقة في نفس اليوم، لافتا إلى أنه يجرى تطوير المطار ليسع 900 راكب في الساعة بدلا من 300، أي مليون و200 راكب في العام

وأشار إلى أن تكلفة الإنتاج كانت قليلة جدا بالمقارنة بالتكاليف الفعلية للمطارات والمطارات تسع كل الإمكانيات المطلوبة في مطار وتلقينا طلبات من شركات الطيران للعمل بمطار سفنكس، وهناك تناغم كبير بين وزارة الطيران والسياحة ونحن ننشر ونروج للمطارات بدءا من الإنشاء.

وأوضح أنه وصلت طائرة منذ يومين وهي طائرة صديقة للبيئة وحضارية من ضمن 8 طائرات، وهناك 33 طائرة جديدة ستنضم لأسطول مصر للطيران بطرازات مختلفة، والتطوير نصب أعيننا وهو مهم جدا للاقتصاد المصري، ونحن مستمرون في التطوير.