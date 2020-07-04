الجيش الليبي: اتفاقية تركيا والوفاق تستهدف اختراق الخط الأحمر

اعتبر مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الوطني الليبي، العميد خالد المحجوب، أن الاتفاق التركي الأخير مع حكومة السراج المدعومة من تركيا، هدفه السيطرة على حقول النفط الليبية لاختراق الخط الأحمر.

وأضاف المحجوب، خلال تصريحات تليفزيونية، أن اتفاقية تركيا العسكرية مع حكومة السراج مفادها المواجهة مع الجيش الوطني الليبي بإمكانات مختلفة، مشيرًا إلى أن هناك احتمالًا بأن يكون هدف تلك الاتفاقية هو رفع سقف المطالب في حال الدخول في مباحثات سياسية بين الأطراف الليبية، وفقًا لما نشره موقع "تركيا الآن".

كما أكد مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الوطني الليبي أن بنود اتفاق تركيا مع حكومة السراج توضح أنها فرض إرادة وغزو جديد على البلاد، مشددًا على أن ذلك مس بالسيادة الوطنية وعدوان سافر على ليبيا.

وقالت حكومة السراج إنه تم الاتفاق مع الوفد التركي الذي زار طرابلس الجمعة بقيادة خلوصي أكار على إنشاء مراكز تدريب لبناء جيش محترف في البلاد، ما يعني تأسيس أول قاعدة عسكرية تركية في البلاد، تحت مسمى "مراكز تدريب".