"التضامن" توضح كيفية التظلم من عدم صرف العلاوات الخمس

قال الدكتور محمد العقبي، المتحدث باسم وزارة التضامن الاجتماعي، إن صرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات بدأ أمس بأثر رجعي، وذلك بقيمة 35 مليار جنيه، سيتم صرفها على دفعات سنوية بدءً من العام المالي 2020-2021.

واضاف "العقبي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "مانشيت"، المذاع على شاشة قناة "extra news"، وتقدمه الإعلامية رانيا هاشم، إنه سيتم استئناف العمل غًدا بالبريد ومنافذ الهيئة لاستقبال أصحاب المعاشات الذين لم يحصلوا على معاشهم من ماكينات "atm"، أو لم تحول على حساباتهم بالبنوك بناء على رغبتهم.

وأشار إلى أن عدد المستفيدين من المعاشات يقترب عددهم من 10 ملايين مواطن، وعدد من يستحق العلاوات الخاصة 2 مليون و400 ألف، منهم مليون و990 ألف من القطاع الحكومي، و500 ألف من القطاع الخاص، لافتًا أنه جرى إتاحة خدمة الاستعلام على الموقع الخاص بالوزارة.

وأكد أن من يرغب في التظلم عليه الانتظار لما بعد يوم 12 يوليو، وهو آخر يوم يتم فيه صرف المعاشات للمستحقين، ويقدم تظلمًا للهيئة العامة للمعاشات والتأمينات وحسب الصندوق التابع له، لإعادة النظر في حساب العلاوات، موضحًا أنه يمكن لأي شخص التقدم بأي شكوى أو تظلم في مكتب التأمينات أو المنطقة التأمينية التابع لها.