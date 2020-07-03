"التضامن الاجتماعي" تنقذ سيدة مسنة تركها ابنها لتموت بالشارع

أشار محمد فكري عضو فريق التدخل السريع بوزارة التضامن الاجتماعي، إلى تدخل الفريق لإنقاذ حالة السيدة "بخيتة" وهي سيدة مسنة لديها 74 عاما، وألقى بها ابنها في الشارع، ولكن تم نقلها من قبل فريق التدخل السريع لإحدى دور الرعاية.

وأكد فكري خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية خلود زهران، ببرنامج "هذا الصباح"، المذاع على شاشة "إكسترا نيوز" على أنها كانت سعيدة للغاية أنها تم نقلها لدار رعاية وقالت للفريق: "أنا فرحانة إنكو مش هتسبوني أموت في الشارع".

وقال فكري إن دور فريق التدخل السريع هو عدم ترك إنسان يموت بالشارع، كاشفا أن السيدة كانت تعمل كحارس عقار، وتوفى زوجها، ولم يتبقى سوى ابنها ولكنه تزوج وتركها وأصبحت تنام في إحدى الجراجات بحدائق القبة وأقنعها الفريق بالذهاب لدار الرعاية لكي تعيش حياة كريمة.

وأضاف فكري أن شقيقها تعرف عليها واستلمها من الدار وتعهد بحسن رعايتها لأن شقيقها لم يكن يعلم عنها شيء، موضحا أن السيدة بخيته تم فحصها وعزلها كإجراء احترازي ضد فيروس كورونا.

وكشف فكري أن الفريق لديه مصادر بلاغات سواء من السوشيال ميديا أو توجيهات وزيرة التضامن أو عن طريق الخط الساخن لتلقي البلاغات عن المواطنين بالشوارع وهو رقم 16439.