حمدوك يوجه الولاة بالاستمرار في تكليفهم لحين تعيين ولاة مدنيين

وجه رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك ولاة الولايات بالاستمرار في تكليفهم لحين تعيين ولاة مدنيين.

وأفاد وزير الثقافة والإعلام فيصل محمد صالح في تصريح صحفي بأن حمدون بحث مع الولاة الأوضاع بالولايات والاستقالات التي تقدم بها بعض الولاة، مشيرا إلى أن رئيس الوزراء "عبر عن شكره وتقديره لولاة الولايات"، وفقا لما نشره موقع "روسيا اليوم".

ومن جانبه دعا عبد المحمود حماد والي ولاية نهر النيل المكلف، إلى تظافر الجهود لمواجهة تحديات المرحلة والوصول لتلبية تطلعات الشعب.

وأشار حماد إلى أن الولاة في هذه الفترة يعملون في عمل خدمي وأمني بعيدا كل البعد عن أي منعطفات أخرى، مؤكدا أن الولاة سيعودون إلى ثكناتهم ما تم تعيين الولاة المدنيين.