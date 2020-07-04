إصابة مدير الإدارة الهندسية في حي أول المحلة بكورونا وعزله بالحميات

أعلن الدكتور عبدالناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة بالغربية، اليوم، عزل المهندس "ياسر .ا" مدير الإدارة الهندسية بحي أول المحلة، وبدء إجراءات عزله داخل أقسام مستشفى الحميات بسبب إصابته بعدوى فيروس كورونا بشكل مفاجئ.

كما أعطى وكيل وزارة الصحة بالغربية، توجبهاته إلى الدكتور محمد عبده، مدير مستشفى الحميات بضرورة توفير الرعاية الصحية الأولية والعلاجية لكافة المرضى والمصابين داخل أقسام العزل وتوفير الأدوية والماسكات الطبية والعلاجية للوقاية من أخطار تفشي عدوي الفيروس لكافة الحالات المخالطة خلال الفترة المقبلة.

وشدد وكيل وزارة الصحة على ضرورة استمرار حملات طرق الأبواب وإرسال فرق الترصد ومكافحة العدوى لتوزيع الأدوية على حالات الإصابة بالعزل المنزلي وفحص كافة المخالطين لهم خلال الفترة الجارية حفاظا على أرواحهم.