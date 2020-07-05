أنيسة حسونة: التحرش بالفتيات خطر على تماسك المجتمع

قالت النائبة أنيسة حسونة، عضو مجلس النواب، إنها تابعت مسألة تحرش أحد الطلاب بعدد من الفتيات، فذكرت أن السيدة المصرية خط أحمر، والتحرش بالفتيات خطر على تماسك المجتمع، موضحة أنها تنتظر قرار النائب العام ونتيجة التحقيقات في قضية تحرش طالب بعدد من الفتيات، ويجب إعلان عقوبة التحرش بوضوح لتحقيق الردع.

وأضافت "حسونة"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "على مسؤوليتي"، مع الإعلامي أحمد موسى، على شاشة "صدى البلد"، أنه يجب أن تتقدم الفتيات المتعرضات للتحرش ببلاغات إلى النيابة، حتى تبدأ في التحرك قانونيا ضد المتحرش.

وأوضحت عضو مجلس النواب، أن الفتاة التي تتقدم ببلاغ تعمل على حماية غيرها من الفتيات وتعاقب المتحرش، وسوف تخدم غيرها من الأجيال القادمة من الفتيات.

وأعلن مصدر أمنى في وقت سابق أمس السبت، أنه تم القبض على طالب الجامعة الأمريكية، أحمد بسام زكي، المتهم بالتحرش بالفتيات، مع عرضه على النيابة فى ضوء ما تم تناوله على مواقع التواصل الاجتماعي.