المغرب: 534 إصابة جديدة بكورونا والإجمالي يرتفع إلى 13822 حالة

أعلنت وزارة الصحة المغربية، اليوم، تسجيل 534 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 13 ألفا و822 حالة.

وأفاد بيان لوزارة الصحة المغربية بأن عدد الحالات التي جرى استبعاد إصابتها، بعد الحصول على نتائج سلبية للتحاليل الخاصة بها، بلغ 734 ألفا و627 حالة منذ بداية انتشار الفيروس بالمغرب.

وأضاف البيان أنه جرى تسجيل وفاتين جديدتين بسبب الفيروس، ليصل إجمالي الوفيات إلى 232 حالة، كما جرى تسجيل 169 حالة شفاء جديدة خلال المدة نفسها، وبذلك يرتفع مجموع الحالات التي نجحت في التعافي من الجائحة إلى 9329 حالة.