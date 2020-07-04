الري: لا توافق حتى الآن بين الدول الثلاث فنيا وقانونيا

استكمل وزراء المياه من الدول الثلاثة مصر وإثيوبيا والسودان اليوم السبت 4 يوليو 2020 الاجتماعات الوزارية الثلاثية بخصوص سد النهضة برعاية جنوب إفريقيا بوصفها الرئيس الحالي للإتحاد الإفريقي وبحضور المراقبين من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وجنوب إفريقيا وممثلي مكتب الاتحاد الإفريقي ومفوضية الاتحاد الإفريقي، والخبراء القانونين من مكتب الاتحاد الإفريقي.

وأصدرت وزارة الموارد المائية والري بيانا، أكدت فيه أن كل دولة استكملت استعراض رؤيتها بخصوص ملء وتشغيل سد النهضة والتي أظهرت أنه حتى الآن لا يوجد توافق بين الدول الثلاثة على المستويين الفني والقانوني، وتم الاتفاق على استكمال النقاشات غداً من خلال عقد لقاءات ثنائية للمراقبين مع الدول الثلاث كل على حده في إطار العمل على الاستفادة من الخبرات المتوفرة لدى المراقبين وتلقي مقترحاتهم اذا ما اقتضى الأمر ذلك إزاء النقاط الخلافية.