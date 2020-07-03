وزير الري: مصر قلقة لعدم حصولها على تقارير تأمين سد النهضة

قال الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الري والموارد المائية، إن ما يدعو للقلق أن مصر لم تحصل على المستندات الهندسية والتقارير والرسومات الخاصة بتأمين سد النهضة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب مقدم برنامج "الحكاية"، عبر شاشة "mbc مصر": "مفيش قرينة في ايدي تقول إن في إجراءات اتاخدت لأننا مشفناش اللي اتعمل".

وتابع: "طالما مشفناش المستندات يبقى في قلق، طالما مفيش مستندات يبقى في مشكلة".

وواصل: "مصر من وجهة نظرها أنه في حالة الملء فإن مخزون السد العالي سيدعم الملء الخاص بسد النهضة، أي يكون هناك دعم مصري لإثيوبيا في مسألة الملء، وإثيوبيا تركز على مناسيب السد العالي، ووجهة نظرنا أيضًا، أنه عندما يكون السد العالي (فاضي)، وسد النهضة (مليان) لازم يبقى في دعم متبادل، لكنهم يريدون الاحتفاظ بكمية مياه زيادة في السد، ولا يتخلوا عنها في نسب الجفاف، وهناك خلاف حول هذه النسبة، بعدما تم الاتفاق عليه في واشنطن، ورجعوا فيما تم الاتفاق عليه في واشنطن".

وأعلنت وزارة الري والموارد المائية، مساء اليوم الجمعة، استئناف الاجتماعات الوزارية الثلاثية لوزراء المياه من الدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا بخصوص اتفاق ملء وتشغيل سد النهضة.

وأوضح بيان الوزارة، أن الاجتماع جاء برعاية جنوب إفريقيا بوصفها الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقى وبحضور المراقبين من الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي وجنوب إفريقيا وممثلى مكتب الاتحاد الافريقي ومفوضية الاتحاد الافريقى، والخبراء القانونين من مكتب الاتحاد الافريقى.

وبحسب البيان استعرضت كل من مصر والسودان وإثيوبيا مواقفها بخصوص مفاوضات سد النهضة والتي أظهرت انه لا زالت هناك خلافات جوهرية على المستويين الفني والقانونى بين الدول الثلاث، وتم الاتفاق على استكمال النقاشات غداً بنفس الآلية بحضور المراقبين والخبراء.