وزير الري: اجتماع سد النهضة اليوم استمر لأكثر من 5 ساعات.. ولم نصل لاتفاق يرضينا

قال الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الري والموارد المائية، إن اجتماع اليوم تخطى الخمس ساعات، حيث بدأ في الساعة الثالثة وانتهى في الساعة التاسعة، لافتا إلى أن اجتماع اليوم اختلف عن الاجتماعات السابقة بحضور 11 مراقبا بدلا من 3 مراقبين.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب مقدم برنامج "الحكاية"، عبر شاشة "mbc مصر": "كل دولة استعرضت الملف والعثرات الموجودة من وجهة نظرها لإعلام المراقبين الجدد بالملف، وغدًا سيجري استكمال المباحثات"، مؤكدا "سنبدأ قبل الساعة الثالثة ظهرًا، لأن الجلسات قد تستمر إلى الساعة 12 منتصف الليل".

وعن جوانب الخلاف، أشار إلى أن الخلاف الجوهري هو التعامل مع فترات الجفاف، مؤكدا أنه لم نصل فيها إلى اتفاق يرضينا كمصريين.

وعن الخلاف القانوني، أكد أن إثيوبيا لم تصل مع كل من مصر والسودان إلى اتفاق، حيث إننا متفقين مع السودان، ويجب أن نتوصل إلى آلية لفض المنازعات.

وأعلنت وزارة الري والموارد المائية، مساء اليوم الجمعة، استئناف الاجتماعات الوزارية الثلاثية لوزراء المياه من الدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا بخصوص اتفاق ملء وتشغيل سد النهضة.

وأوضح بيان الوزارة، أن الاجتماع جاء برعاية جنوب إفريقيا بوصفها الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقى وبحضور المراقبين من الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي وجنوب إفريقيا وممثلى مكتب الاتحاد الافريقي ومفوضية الاتحاد الافريقى، والخبراء القانونين من مكتب الاتحاد الافريقى.

وبحسب البيان استعرضت كل من مصر والسودان وإثيوبيا مواقفها بخصوص مفاوضات سد النهضة والتي أظهرت انه لا زالت هناك خلافات جوهرية على المستويين الفني والقانونى بين الدول الثلاث، وتم الاتفاق على استكمال النقاشات غداً بنفس الآلية بحضور المراقبين والخبراء.