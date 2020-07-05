"البترول": شلمبرجير توقع اتفاقية لمنح العمال إجازة استثنائية

شهد المهندس محمد جبران رئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول ونائب رئيس اتحاد نقابات عمال مصر، وكريم بدوي رئيس مجلس إدارة شركة شلمبرجير مصر، بالأمس، توقيع اتفاقية عمل جماعية لمدة 6 أشهر وتجدد، تتيح آليات وبدائل جديدة بشكل مؤقت للوائح نظام الإجازات للعاملين داخل الشركة والحفاظ على حقوقهم لمواجهة الظروف الحالية من تحديات لمنع انتشار فيروس كورونا.

قال محمد جبران رئيس النقابة العامة للبترول، إن الاتفاقية تؤكد التعاون، والتفاهم بين الشركة والعاملين من أجل دعم مسيرة الاستقرار والتنمية التى تشهدها الدولة فى ظل هذه الظروف الاقتصادية الاستثنائية التى تمر بها جميع القطاعات بسبب فيروس كورونا المستجد.

وأضاف جبران، في تصريحات له، أن الاتفاقية نتاج التعاون والتشاور الدائم بين الشركة واللجنة النقابية والنقابة العامة من أجل صالح العاملين داخل شركة شلمبرجير وبما يعزز استقرار قطاع الاستثمار بوجه عام وقطاع البترول بوجه خاص خلال هذه الفترة.

وأشار إلى أن الاتفاقية تأتي فى إطار اهتمام المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، بضرورة العمل على إيجاد بيئة مناسبة للعمل مما يتيح الاستقرار الاجتماعي للعاملين، حيث يسعى وزير البترول دائما إلى التميز للعنصر البشرى وتنمية الكوادر الشابة والتى تعد عماد الصناعة البترولية في مصر، متابعًا: "الاتفاقية تأتي بدعم من محمد سعفان وزير القوى العاملة الذي لم يبخل يوما بالتعاون والدعم للعاملين داخل قطاع البترول ونقابة البترول".

وأوضحت النقابة العامة للبترول في بيان لها أمس، أن الاتفاقية تتيح تطبيق آلية جديدة للوائح نظام الإجازات بالشركة، حيث يحق لصاحب العمل "الشركة" تحديد إجازات استثنائية لمدة أقصاها 3 أشهر للعاملين الذين تحددهم إدارة الشركة، وفقا لتقديرها بأي من إداراتها المختلفة خلال سريان أحكام هذه الاتفاقية، ويلتزم العامل الذى وقع عليه الاختيار لتنفيذ بنود وأحكام الاتفاقية بشأنه ودون أدنى اعتراض أو ممانعة بالقيام، بالإجازة في التاريخ والمدة التى حددها صاحب العمل "الشركة"، ويستحق العامل فى هذه الحالة "الاجازة الاستثنائية" قيمة الأجر الأساسي التعاقدي فقط دون أي إضافات أو بدلات أو حوافز أو أي ملحقات مالية أخرى، بالإضافة إلى التزام الشركة بالإبقاء على نظام تغطية التأمين الصحي والاجتماعى للعامل طوال فترة الإجازة الاستثنائية وفقا لما تحدده لوائح الشركة في هذا الشأن.