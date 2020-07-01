وزير البترول الأسبق يكشف تفاصيل حقل الغاز الجديد

قال المهندس أسامة كمال، وزير البترول الأسبق، إن الوزارة تبذل جهدا كبيرا جدا، لتحقيق أحد أهدافها المستدامة، وهي تدبير احتياجات السوق المحلي أولا، بالاعتماد على الاكتشافات محليا ثم الاستيراد.

وأضاف "كمال" خلال اتصال عبر "زووم"، ببرنامج "رأي عام"، المذاع على شاشة قناة "TEN"، ويقدمه الإعلامي عمرو عبدالحميد، أن التوسع في عمليات البحث والاستكشاف والتنمية، يلزمه استقرار في مناخ الاستثمار، وهو ما يتمتع به قطاع البترول، ويرجع ذلك على ثقة طويلة على مدار 130 سنة، الداعم للاقتصاد والذي يمثل 27% من إجمالي الناتج القومي المحلي.

وأشار إلأى أن البعض يعتقد أن منطقة دلتا النيل، تقع فقط بين فرعي النيل، لكن المنطقة ممتدة داخل البحر المتوسط بنفس زوايا الميل، حتى المياه الاقتصادية أي حتى قبرص، لافتا إلى أن تلك المنطقة واعدة جدا، وبدأت فيها مجموعة من الاستكشافات في المياه على الشاطئ مباشرة، والمياه الضحلة ثم في المياه المتوسطة، ثم في المياه العميقة، ثم العميقة جدا، مثلما حدث مع حقل ظهر.

وأوضح أن الاستكشاف الجديد، يقع على مسافة 22 متر تحت قاع البحر، أي في المياه الضحلة، بينما حقل ظهر حوالي 5 آلاف متر تحت قاع البحر، لافتا إلى أن الأجهزة المستخدمة مختلفة، كما أنه سبق لشركة إيني الإيطالية مع هيئة البترول ممثلة مع الشركة الوطنية "بتروبل" أدخلت مجموعة كبيرة من الحقول في تلك المنطقة مثل حقول بورفؤاد وبلطيم والتمساح وشرق الدلتا.