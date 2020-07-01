"البترول" تطالب "التضامن" بصرف العلاوات الخمس للعاملين بالقطاع

خاطب محمد جبران، رئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول، ونائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، والنائب جبالي المراغي رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ورئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بالتدخل العاجل لمواجهة أزمة استبعاد المحالين على المعاش بقطاع البترول من تطبيق القانون رقم 25 لسنة 2020، والقاضي بزيادة معاش الأجر المتغير على العلاوات الخاصة التي تقررت من 1-7-2020، والتي تضم للأجر الأساسي وقت استحقاق المعاش.

وقال "جبران"، في مذكرة رسمية، إن العاملين بقطاع البترول ينطبق عليهم تطبيق نفس القرارات والإجرءات التي تقرها الحكومة ومن ضمنها العلاوات الخاصة، موضحًا أن العاملين بالمعاش بالقطاع يتم استقطاع مبلغ صندوق التأمينات الاجتماعية من عام 2016 وحتى 2019.

وأكد رئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول، ضرورة سرعة اتخاذ اللازم من إجراءات لمنع حرمان هؤلاء من مستحقاتهم التي حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي على منحها لهم، وإلزام الحكومة بتنفيذ مطالبهم، مشيرًا إلى أن أي تقاعس في ذلك يخالف توجيهات الرئيس.