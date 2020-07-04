طوكيو تدعو إلى تجنب السفر غير الضروري مع ارتفاع إصابات كورونا

حضت حاكمة العاصمة اليابانية طوكيو يوريكو كويكي، السكان على تجنب السفر غير الضروري وغير العاجل خارج العاصمة، مع ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في المدينة إلى 131 شخصا، اليوم.

ونقلت هيئة الإذاعة اليابانية "إن إتش كيه" عن كويكي قولها إن "عدد الذين كانت نتائج اختباراتهم إيجابية زاد في مقاطعات أخرى"، وأضافت: "نطلب تعاونكم لمنع الإصابات من الاتساع من خلال الامتناع عن السفر إلى مقاطعات أخرى ما لم يكن السفر ملحا وضروريا"، وفقا لما نقله موقع صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية.

وفي سياق متصل، نقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن السلطات أنه لا توجد خطط للدعوة إلى فرض قيود على الشركات أو إعلان حالة طوارئ أخرى.