البنك المركزي: "أمان" توفر غطاء تأمينيا لـ859 ألف مواطن بنهاية مارس

كشفت بيانات صادرة عن البنك المركزى المصرى عن وصول عدد المستفيدين من مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى للتأمين على العمالة الحرة لنحو 859 ألف مواطن بنهاية مارس الماضى، من خلال شهادات «أمان»، وذلك بإجمالى مبالغ قدرها 858 مليون جنيه، مشيراً إلى أن هناك 4 بنوك شاركت فى المبادرة، وهى الأهلى ومصر والقاهرة والبنك الزراعى، بالتعاون مع شركة مصر لتأمينات الحياة. وتعتبر شهادات أمان تغطية تأمينية فى صورة شهادة ادخارية للفئات المهشمة، وتم إصدارها بعد مطالبة الرئيس عبدالفتاح السيسى بضرورة توفير تغطية تأمينية لهذه الفئات والمتمثلة فى العمالة الحرة، والشهادة مقسمة لشرائح تبدأ من 500 جنيه كأقل سعر للشهادة وتصل إلى 2500 جنيه أعلى سعر لها ومدتها ثلاث سنوات بفائدة 16% سنوياً، ويمكن استردادها فى أى وقت، وتوفر الشهادة تعويضاً قدره 10 آلاف جنيه فى حالة الوفاة الطبيعية، و50 ألفاً للوفاة نتيجة حادث، وتصل إلى 250 ألف جنيه كحد أقصى، كما أنها توفر معاشاً لأسرة المتوفى بقيمة تتراوح ما بين 200 جنيه و1000 جنيه.