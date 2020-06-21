البنك المركزي يمد فترة إعفاء التحويلات المحلية حتى 15 سبتمبر

أعلن البنك المركزي مد فترة إعفاء التحويلات المحلية بالجنيه المصري من العمولات والمصروفات المرتبطة بها حتى 15 سبتمبر القادم.

وقال البنك المركزي في بيان قبل قليل، إن القرار يأتي في ضوء استمرار تطبيق الإجراءات الاحترازية المتبعة للحد من استخدام العملات النقدية بهدف مواجهة أزمة فيروس كورونا.

ووجه البنك المركزي البنوك بضرورة دعم البنية التحتية وإدارات التحويلات بما يتيح تنفيذ طلبات العملاء في نفس اليوم، وذلك لتشجيعهم على استخدام الخدمات البنكية وحثهم على الحد من استخدام النقد.

وكان البنك المركزي قد أصدر في مارس الماضي تعليمات بشأن إعفاء التحويلات المحلية بالجنيه المصري من كافة العمولات والمصروفات المرتبطة بها لمدة ثلاثة أشهر، وذلك للحد من التعامل بالبنكنوت لما قد يحمله من خطورة على الصحة العامة في ظل أزمة فيروس كورونا.