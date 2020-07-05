السجيني عن انتخابات الشورى والنواب: نريد مجالس نيابية تليق باسم مصر

قال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة المحليات بمجلس النواب، إن انتخابات مجلس الشيوخ وكذلك مجلس النواب المقبلة يجب أن تشهد درجة عالية من الاتفاق السياسي حتى تظهر مجالس نيابية تليق باسم مصر، والإنجازات التي تحققت على مدار الأعوام الماضية، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج "على مسؤوليتي"، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى، على شاشة "صدى البلد".

وأضاف "السجيني"، أنه من المهم التنسيق على الفردي في انتخابات مجلس الشيوخ، حتى يتم فسح المجال لأحد الشخصيات الذي يكون فرصته أكبر من غيره في الدائرة لأن يترشح في الانتخابات.

وكشف الأمين العام لائتلاف دعم مصر، أن الأحزاب السياسية عليها مسؤولية كبيرة للوصول إلى عمل حزبي سياسي، مع ضرورة الاصطفاف الوطني بين القوى السياسية فهو أمر واجب في المرحلة المقبلة، مؤكدا أن انتخابات مجلس الشيوخ المقبلة ستشهد نجاحًا كبيرًا.