مايا مرسي عن بلاغ "المتحرش": "محدش متخيل اللى سمعناه من البنات"

قالت الدكتورة مايا مرسى، رئيس المجلس القومى للمرأة، إن المجلس تقدم ببلاغ إلى النائب العام في واقعة التحرش من أجل حماية الفتيات بصفة عامة، مشددة على أن المجلس يعمل على تشجيع الفتيات المصريات على التقدم ببلاغات حال تعرضهن لحوادث تحرش، مضيفة: "محدش متخيل اللى سمعناه من البنات.. ولكن في النهاية البنت ممكن تحكي ولكن تخشى أن تتقدم ببلاغ".

وأضافت "مايا مرسى"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن الأسرة والمجتمع والتنمر عوامل ترهب الفتيات اللاتى يتعرضن للتحرش من عمل محاضر رسمية، كون المجتمع لديه نظرة سلبية فى مثل هذه الوقائع، مناشدة المجتمع كافة أن يدعم ويساند الفتيات اللاتى تعرضنا لمثل هذه الحوداث، وتابعت:"محتاجين المجتمع يساند فى هذه القضية وكذلك الأسرة.. مش عاوزين نكون مجتمع ظالم".

وأكدت "مايا مرسى"، أنها تحدثت مع بعض الفتيات اللاتى تعرضن للتحرش فى قضية "الانستجرام"، ووعدتهن بأن ما سوف يقولونه لن ينشر فى وسائل الإعلام، وتابعت:"نريد تطمين الفتيات وتشجيعهم من أجل حماية حقوقهن اللاتى تم انتهاكها".

وكشفت رئيس المجلس القومى للمرأة، أن التحرش قضية تطال الفتيات والشباب، والأمر غير قاصر على الفتيات فقط، وتابعت:"الشباب والفتيات يتعرضن للتحرش عبر الإنترنت ..وأنا بقدم التحية الفنانة يسرا كونها تناولت هذه القضية فى مسلسلها خيانة".