البرازيل توافق على اختبارات سريرية لمصل صيني ضد "كوفيد-19"

وافقت هيئة "أنفيزا للرقابة الصحية" بالبرازيل على التجارب السريرية لمصل محتمل لمعالجة مرض كوفيد-19، من تصنيع شركة "سينوفاك" الصينية.

وتأتي الموافقة بعد أن تجاوزت البرازيل 1.5 مليون حالة إصابة مؤكدة بكوفيد-19، طبقا لبيانات وزارة الصحة البرازيلي، وفقا لما نشره موقع "روسيا اليوم".

وأظهرت البيانات ارتفاع عدد حالات الوفاة 1290 حالة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية ليصبح إجمالي عدد الوفيات 63174.

وقالت وزارة الصحة البرازيلية أمس، إنه تم تسجيل 42223 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال يوم ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى مليون و539081 شخصا.