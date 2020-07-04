والد الطالب المتهم بالتحرش: قدمنا بلاغ لمباحث الإنترنت ضد أكونتات فايك

أكد الإعلامي عمرو أديب، أنه تواصل مع والد الشاب أحمد بسام زكي، الطالب بالجامعة الأمريكية والمتهم باغتصاب والتحرش بعدد كبير من الفتيات، وحاول اقناعه بالدخول معه في مداخلة هاتفية في برنامج "الحكاية"، الذي يُعرض على شاشة "MBC مصر"، ولكن والد الشباب فّضل عدم ظهوره على الهواء أو التحدث للإعلام.

وأضاف "أديب"، أنه أدار مع والد الشباب حوارًا قصيرًا في الهاتف، ظهرًا، وذكر أنه تم أخذ نجله من المنزل فجر اليوم من خلال قوة من الشرطة، ويتم التحقيق معه الآن، مؤكدًا أنه كان يعمل في شركة مالتي ناشونال ولكنه الآن يعمل في شركة مصرية خاصة بالاتصالات.

وأشار الإعلامي، إلى أن والد الطالب قال إن جامعة نجله في برشلونة قامت بوقفه ثم رفده، بسبب الدوشة الكبيرة التي خرجت من مصر والادعاء بأنه اغتصب أو تحرش بعدد من الفتيات، "الناس اللي على الفيس بوك اللي بييجي يعمل تويته كان بيعمل منشن وتاج لجامعة برشلونة".

وتابع: "والد الطالب قال ابني بيقول ممكن أكون عملت أشياء خطأ في حياتي، بس لم أقم بهذه الخطايا، والدليل على ذلك الفتاتين اللي مقدمين شكاوى ضد الشاب الأكونتات بتاعتهم فيك، ويرى أن الموضوع كبر بسبب السوشيال ميديا فقط".

وعن واقعة اغتصاب الشاب فتاة في الكومبوند، قال أديب: "والد الشاب قال ( الكمبوند كبير، والجيم كله زجاج، الكومبومند مليان كاميرات، لو فيه اي حاجة حصلت وزي ما الناس بتقول قلع الفتاه، اكيد الكاميرات هتكون صورت)".

وتابع الإعلامي: "والد الشاب قال احنا روحنا قدمنا بلاغ لمباحث الإنترنت بشأن بلاغات من أكونتات فايك ولو فيه حد معاه أي دليل أو أي شيء يتقدم به".