غلق 39 "قهوة" وتشميعها بالإسكندرية لمخالفة الضوابط الصحية

أعلن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، تشميع وغلق 39 "قهوة" شعبية، خلال الأيام الماضية، لمخالفتها الإجراءات الطبية والصحية المنصوص عليها والتي تضمن صحة المواطن المصري في ظل جائحة كورونا.

وأضاف الشريف، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن المحافظة تشكل لجانا باستمرار لمتابعة تطبيق الإجراءات الطبية والاحترازية.

وأكد محافظ الإسكندرية أنه في حال استمرار حالة عدم الالتزام من قبل المواطنين سواء في المطاعم والمقاهي والشواطئ من الممكن أن تلجأ الدولة إلى إلغاء نسبة الـ25%، وتابع: "الشباب بيتسلل خلسة إلى الشواطئ".

وأوضح أن الشواطئ الخاصة التي تقع داخل نطاق القرى السياحية مسموح فيها النزول، لكن وفق الشروط والإجراءات المعمول بها، مضيفا: "15 ألف جنيه غرامة عدم التزام القرى السياحية بالإجراءات الطبية".